İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kestiği armut dalı kafasına düşen şahıs hastanelik oldu

Samsun’da kestiği armut dalının kafasına düşmesi sonucu yaralanan bir kişi hastanelik oldu.

Samsun'da kestiği armut dalının kafasına düşmesi sonucu yaralanan bir kişi hastanelik oldu.



Olay, Samsun'un Havza ilçesinin Aşağısusuz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçesindeki armut ağacının dalını kesen Cemal S. (64), kestiği dalın kafasına düşmesi sonucu kanlar içinde kalarak yaralandı. Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cemal S. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.