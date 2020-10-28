Kevin Boli'nin şampiyonluğa inancı tam

Lig'in piyasa değeri en yüksek defans oyuncusu olan Samsunspor'un stoperi Kevin Boli, sezon sonu ligi zirvede bitireceklerine inandığını söyledi.

Ligde geride kalan 7 haftada 14 puan toplayan Samsunspor'da yaşadığı sakatlık nedeniyle birkaç haftadır formasından uzak olan Kevin Boli, önemli açıklamalarda bulundu. Sezon sonu şampiyon olacaklarına inandığını ifade eden Boli, bu hedef doğrultusunda yorulmadan çalıştıklarını söyledi.

Pozisyonu gereği sahada agresif olduğunu belirten Kevin Boli, “Defans oyuncusuyum. Pozisyonum gereği agresif olmam gerektiğini düşünüyorum. Takım arkadaşlarımla daima konuşarak, iletişim içerisinde olmam gerekiyor. Bununla birlikte gerek saha içerisinde gerekse de soyunma odasında iyi bir takım arkadaşı olduğumu düşünüyorum. Herkese karşı güler yüzlü ve bana ihtiyaç duyduklarında yardım etmeye çalışan biriyim. Sıradan ve sade bir yapımın olduğunu söyleyebilirim ki herkesin de böyle olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Samsunspor'dan teklif aldığı zaman gururlandığını belirten Kevin Boli, “Buraya gelmeden önce, Samsunspor'u gerek taraftarıyla gerekse de yeni stadyumu sebebiyle duymuştum. Bunlar Samsunspor ile ilgili duyduğum ilk şeylerdi. Çok gururlandım. Çünkü Samsunspor gibi bir kulüpten teklif almış olmak gurur verici. Buradaki tutkuyu, stadyumu, taraftarı ve şehri gördüğümde burada harika işler yapmam için uygun bir ortam ve zemin olduğunu düşündüm ve sonrasında buraya geldim” diye konuştu.

“Gelecekte daha güçlü ve ligin zirvesinde olacağımızı düşünüyorum”

Sakatlığı hakkında bilgi veren Kevin Boli, “Takımda beni gerçekten çok sıcak karşıladılar. Bu beni mutlu etti. Çok iyi insanlar, iyi futbolcular ve iyi karakterliler. Kısacası Samsun'da olduğum için çok mutluyum. Lige iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Takımda yeni olan birçok oyuncumuz var. Takımda hemen bir uyum yakalamak kolay değil fakat doğru yoldayız. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Gelecekte daha güçlü ve ligin zirvesinde olacağımızı düşünüyorum ki zaten hedefimiz de bu yönde. Sakatlığımla ilgili ise, bunlar olabiliyor fakat önemli olan bu değil önemli olan takımın kendisi. Takım olarak hedefimizi gerçekleştirmek için birlik olmalıyız” şeklinde konuştu.

“Maçlarda iyi sonuçlar alırsak hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız”

Taraftarı stadyumda desteklerken görmek için sabırsızlandığını ifade eden Kevin Boli, şunları söyledi:

“Sanırım herkes tutkumuzun ne olduğunu biliyor. Biz de hedef olarak ne yapmamız gerektiğini ve nereye gitmek istediğimizi biliyoruz ve her şey burada antrenmanda başlıyor. Daha sonrasında maçlarda iyi sonuçlar alırsak hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız. Amaç ve hedefimiz de bu. Taraftarımızın beni sevdiğini biliyorum ve ben de onları çok seviyorum. Onları stadyumda bizi desteklerken görmek için sabırsızlanıyorum. Ne olursa olsun bizi sonuna kadar desteklemelerini istiyorum. Onlar bizimle olacaklar. Bizler de onlarla güçlü olacağız. Bu bir takım çalışması.”