Kevser'de tatlı ikramı

Etkinlikte Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, vatandaşların kandili kutlayarak tatlı ikram etti. Özdemir kandiller, sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularımızı güçlendirdiğimiz yegane zaman dilimleri olduğunu belirterek, “İki cihan peygamberi Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerini kutlarken O'nun yaşantısının ve ahlakının örnek alınması ve ülkemizin birlik ve beraberliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde mübarek gecelerin bir fırsat olarak görülmesi gerekiyor. Onun insanlığın huzuru ve mutluluğu için yaptığı çağrının hayatımıza rehberlik etmesini sağlamalı, güzel ahlakı ve yol gösterici nasihatleriyle yaşantımıza yön vermeliyiz” dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ise tüm İslam aleminin kandillerini kutlayarak, “Bu geceki birlik ve beraberliğimiz daim olsun” diye konuştu.

Etkinliğe AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ve Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.