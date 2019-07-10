Kıbrıs gazilerine ‘Milli Mücadele' madalyası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için hazırlanan Milli Mücadele madalyaları Samsun'un Çarşamba ilçesindeki gazilere tevcih edildi.

Göl Restoran'da 40 Kıbrıs gazisi için hazırlanan törende konuşan Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, “Şehit ve gazilerimizin ölünce değil, unutulunca ölürler. Kaymakamımıza, belediye başkanımıza bizleri böyle bir ortamda bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Diril, Kaymakam Doç. Dr. Şükrü Yıldırım'a dernek adına şükran plaketi verdi.

Belediye Başkanı Halit Doğan da yaptığı konuşmada, “Kıbrıs gazilerimizle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Biz tüm şehit ve gazi ailelerimizle birlikteyiz ve her zaman yanlarındayız, onların birer evlatlarıyız ve vatanımızın savunmasında gösterdikleri özveri için minnet duyuyoruz. Vefat etmiş şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı bir ömür temenni ediyorum” diye konuştu.

Kaymakam Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ise yaptığı konuşmada , “1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan hemşehrilerimizle birlikte olmaktan dolayı büyük bin memnuniyet ve bahtiyarlık duyuyorum. Vefat etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyor, sizlere de ailelerinizle sağlıklı ve huzurlu bir ömür temenni ediyorum. Canlarını memleket ve milleti için feda eden bu aziz milletin evladı olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Daima devlet olarak yanınızda olduğumuzun bilinmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

Program Kaymakam Yıldırım'ın 40 gaziye ve vefat etmiş olanların yakınlarına Milli Mücadele madalyalarını tevcih etmesiyle son buldu.

Programa ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı, kurum amirleri, gaziler ve vefat eden gazilerin yakınları katıldı.