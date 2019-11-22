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Kıbrıs gazisine son görev

Samsun’da 72 yaşında vefat eden Kıbrıs Gazisi Mustafa Ereren, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun'da 72 yaşında vefat eden Kıbrıs Gazisi Mustafa Ereren, törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Kıbrıs Gazisi Mustafa Ereren için Büyük Cami'de cuma namazını müteakip cenaze merasimi düzenlendi. Cenazeye Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve bazı protokol üyeleri katıldı. Cenaze namazının ardından Ereren'in cenazesi Derecik Mezarlığında toprağa verildi. Ereren evli ve 2 çocuk babasıydı.

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