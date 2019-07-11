Kick boks sporcularına sürpriz moral ziyareti

İlkadım Belediyesi Kick boks sporcuları, Erzurum'da yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 10 gümüş ve 8 bronz ile toplamda 23 madalya ile Samsun'a döndü. Kick boks sporcularını ziyaret eden İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, “Spor ve sporcunun yanında olacağız” dedi.

Türkiye Kick Boks Federasyonunca Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla Erzurum'da 1-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Ferdi Kick Boks Şampiyonası'nda (Point Fighting, Light Contact ve Kick Light) mücadele eden İlkadımlı sporcular, madalyalara talip oldu. 69 ilden 4 bin sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda İlkadım Belediyesi Kick bokscu sporcular beş altın, on gümüş ve sekiz bronz madalyayı hak ederek tamamladı.

Şampiyona sonrası İlkadım Belediyesi Yıldıray Çınar Kültür Merkezinde, antrenörler Fatih Karagül, Kerim Güzel, Eray Yılmaz, Özgür Arlı yönetiminde uluslararası ve ulusal müsabakalarda toplam 60 madalyayı İlkadım'a getiren sporculara sürpriz moral ziyareti gerçekleştiren İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık ve İlkadım Belediyesi Spor İşleri Müdürü Hakan Karaman madalya sevincini sporcularla yaşadı.

“Tüm sporcularımızı kutluyorum”

Bu atmosferin kendileri, ilçeleri ve Samsun'un spor dinamiği için oldukça umut verici bir gelişme olduğunu söyleyen İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, “Uzun ve yorucu bir çalışma gerektiren Kick boksa gönül vermiş, minikler, yıldız ve gençler kategorileri olmak üzere diğer kategorilerde eğitim gören yaklaşık 250 sporcumuzu hepsini kutluyorum. İlkadım Belediyemiz sporun her dalında önemli başarılar elde eden gençlere ve çocuklara sahip. Bizler de sporun ve sporcunun her zaman yanında olacağımızın bilinmesini istiyorum. Amacımız bütün çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayıp, aynı zamanda, yetenekli gençlerimizi keşfederek onların önünü açmaktır. Sporla uğraşan çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde gelişimlerini sağlayarak sokağın olumsuz koşullarından da uzak kalacaklardır” dedi.

Başkan Demirtaş'a teşekkür etti

11 yıldır Kick boks antrenörlüğü yaptığını dile getiren Fatih Karagül ise, “1 sporcumuz büyükler Dünya Şampiyonası'nda Bosna Hersek te, 3 sporcumuz Avrupa Gençler Şampiyonasında Macaristan'da, 5 sporcumuz Avrupa Şampiyonasında Antalya'da mücadele edecek. Şuan milli takımızda ter döken 10 sporcumuz bulunuyor. Bu da bize daha çok çalışma, azim ve gurur veriyor. Ben bu vesile ile bizlere desteklerini esirgemeyen başta İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a ve bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.