Kick boksçular kupa sevincini Başkan Demirtaş'la paylaştılar

Türkiye Kick Boks Federasyonunun faaliyet programında yer alan Kulüpler Ligi müsabakalarda lig şampiyonu olan İlkadım Belediyesi Kick Boks sporcuları ve antrenörler Fatih Karagül ile Kerim Güzel'i, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş makamında ağırladı. Başkan Demirtaş şampiyonlara tatlı sürprizi yaparak başarılar diledi.

Ziyarette İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık ve İlkadım Belediyesi Spor İşleri Müdürü Hakan Karaman hazır bulundu. Yapılan turnuva hakkında Başkan Demirtaş'a, bilgi veren kick boks antrenörü Fatih Karagül, “39 kulüpten 420 sporcunun katılımı ile gerçekleşen turnuvada sporcularımız 9 altın 6 gümüş,6 bronz madalya ile kulüpler arası lig müsabakalarında lig şampiyonu oldu. Şahsım ve sporcularım adına spor ve sporcuya verdiğiniz destekten ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

“Spora ve sporculara desteğimiz sürecek”

Başkan Demirtaş makamında misafir ettiği sporcularla ve antrenörlerle gerçekleştirdiği sıcak sohbet sırasında bazı hatırlatmalarda bulunarak, “Hedefi olmayanın başarısı olmayacağı gibi başarıya inanmayanın da hedeflerine ulaşması mümkün değildir. İlkadım Belediyesi olarak gençliğin zinde ve azimli olarak yetişmesi adına bir taraftan spor bir taraftan da sosyal faaliyetlere devam edeceğiz. İlçemizden yetenekli sporcular yetişerek büyük başarılara imza atıyorlar. Ben buradan her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Genç sporcularımızı ve hocalarımızı canı gönülden tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Bugün olduğu gibi bundan sonra da spora ve sporculara desteğimiz sürecek” diye konuştu.

Şampiyon kick bokscular ziyaret sonrası Mehmetçiğe asker selamı gönderdiler.