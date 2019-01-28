‘Kids Robotics Atölyesi' başlıyor

Samsun ve çevresinin buluşma noktası Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), 30-31 Ocak ile 1-2-3 Şubat tarihlerinde minik ziyaretçilerini ‘Kids Robotics Atölyesi'nde buluşturacak.

Ziyaretçilerine alışverişten daha fazlasını sunan Samsun Piazza, dünyanın hızla değiştiği, üretim şeklinin yeniden belirlendiği günümüzde, geleceğin üreten bireylerinin yetişmesine katkı sunmak amacıyla birbirinden eğitici etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor.

Yarı yıl tatilinin başladığı günden itibaren sürprizlerle dolu etkinlikler hazırlayan Piazza, 30-31 Ocak ile 1-2- 3 Şubat tarihlerinde minik ziyaretçilerini Kids Robotics Atölyesi'nde buluşturacak. Etkinliğe katılacak minik ziyaretçiler, düşünme becerilerini geliştirecek atölye çalışmasında eğlenerek öğrenecekler. Tüketen değil, üreten nesil yetişmesine katkı sunmayı amaçlayan eğitici çalışmalara katılacak minik ziyaretçiler kadar onları izleyen aileleri de keyifli anlar yaşayacaklar.

Her gün saat 13.00 ile 20.00 arasında gerçekleşecek etkinlikte, geleceğin dahileri kabiliyetlerini gözler önüne serecekler. “Algoritma oyunları”, “Robot Atölyeleri”, “AR Aplikasyonları” ve “Elektrik Devreleri” konu başlıkları altındaki atölye çalışmalarına 5 ile 13 yaş arası çocuklar katılabilecek. Ücretsiz olan etkinliğe katılım için Piazza Club başvuru formunun doldurulması yeterli oluyor.