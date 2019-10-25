Kılıç: “Amacımız, ilçemizin kalkınmasını sağlamak”

Eksik olan, talep edilen hangi ihtiyaç varsa ilçemizin gelişmesi için gece-gündüz çalışıyoruz” dedi.

Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu ve Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 'Halk Buluşmaları' programı kapsamında Ambartepe ve Örencik mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Kaymakam Murat Zadeleroğlu başkanlığından gerçekleştirilen 'Halk Buluşmaları' Terme'nin en uzak mahalleleri arasında yer alan Ambartepe ve Örencik Mahallelerinde gerçekleştirildi. Toplantıya Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme İlçe Karakol Komutanı Teğmen Furkan Öztürk, İlçe Müftüsü Recep Apaydın, kurum müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

“Çözüm üretmek önceliğimiz”

Toplantının amacının kamu hizmetlerinin vatandaşlara en iyi şekilde sunulması ve görevli kamu görevlileriyle vatandaşların bir araya gelmelerini sağlamak olduğunu söyleyen Kaymakam Zadeleroğlu, "Vatandaşlarımızın her türlü sorunu ile ilgilenmek ve çözüm üretmek birinci önceliğimizdir. Bizler vatandaşımıza hizmet için buradayız. İlettiğiniz sorunların çözümünün takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

“Sorunları yerinde tespit ediyoruz”

Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini tek tek dinleyerek not alan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Sorunları yerinde tespit ederek, çözüm üretmek için bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Amacımız, ilçemizin kalkınmasını sağlamak. İlçemizdeki en ücra köşeye nasıl hizmet götürürüz diyerek hesaplarımızı buna göre yapıyoruz. Eksik olan, talep edilen hangi ihtiyaç varsa ilçemizin gelişmesi için gece-gündüz çalışıyoruz. Biz sadece üzerimize düşen görevlerle yetinmiyoruz. Ama şu anda ilk önceliğimiz elzem ihtiyaçlarımız. Yol, su elektrik sorunları özellikle kırsal mahallelerimizde ilk önceliğimiz. Bu yükü kaldıracaksak meclis üyelerimizle, teşkilatlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla ve hemşehrilerimizle birlikte çalışacağız” diye konuştu.

Kaymakam Zadeleroğlu ve Başkan Kılıç toplantının ardından mahalle esnaflarını da ziyaret ederek, sorunlarını ve taleplerini dinledi.