Kılıç: "Askerlerimizin acısı yüreklerimizi yaktı"

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin acısı yüreklerimizi yaktı" dedi.

Bafra Belediye Meclisi gündemindeki hususları görüşmek üzere Alparslan Türkeş Parkı toplantı salonunda olağan mart ayı toplantısını gerçekleştirdi. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, meclis gündemine geçmeden önce gerçekleştirdiği konuşmada, “Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin acısı yüreklerimizi yaktı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Şırnak-Cizre kara yolunda meydana gelen kazada da yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Kılıç ayrıca meclis üyelerine çeşitli konularda gündem öncesi bilgiler verdi. Toplantıda 3 gündem maddesi görüşüldü.