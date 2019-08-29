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Kılıç: "Bafra için birlikte gayret edeceğiz"

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra’da göreve başlayan Kaymakam Cevdet Ertürkmen’i ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra'da göreve başlayan Kaymakam Cevdet Ertürkmen'i ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.


İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Bafra Kaymakamlığı'na atanan Cevdet Ertürkmen'in makamında gerçekleşen ziyarette, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçe ve belediye çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.


Ertürkmen'e yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Kılıç, Bafra için yapılan ve yapılacak çalışmalarda birlikte gayret göstermek için hazır olduklarını kaydetti.


Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ise nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Belediye Başkanı Hamit Kılıç'a teşekkür etti.

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