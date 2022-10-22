Kılıç: "Bafra tarihine ışık tutacağız”

"Tarihi, Kültürel ve Sosyal Yönleriyle Bafra" sempozyumunun basın lansmanında konuşan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sempozyumda Bafra tarihine ışık tutacaklarını söyledi.

Bafra Belediyesinin öncülüğünde 3-6 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan Tarihi, Kültürel ve Sosyal Yönleriyle Bafra sempozyumun basın tanıtım toplantısı Bafra Öğretmenevi konferans salonunda gerçekleşti.

Basın toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bafra Belediye Başkanı ve Sempozyum Onur Kurulu Üyesi Hamit Kılıç, “Bafra'nın milattan önce başlayarak Bafra'nın tarihini, kültürünü sosyal yapısını 3-6 Kasım tarihleri arasında Baframızda gerçekleştireceğiz. Sempozyumun ardından Bafra Belediyesi olarak bir yayınevi ile anlaşarak kitap haline getireceğiz. Baframızın bilmediğimiz belki daha önce duymadığımız yönlerini, ferdi araştırma ile elde edemeyeceğiz pek çok konuyu akademisyenlerimiz ciddi arşiv araştırmaları ile öğrenmiş olacağız. Ben şahsen böyle bir eserin ortaya çıkacak olmasından heyecan duyuyorum. Prof. Dr. Osman Köse hocamızın koordinatörlüğünde 100'e yakın akademisyenin de konuşmacı olarak geleceği sempozyumunda milattan önce başlayıp bugüne kadar tarihimize ışık tutacağız” dedi.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Köse ise daha önce de bu gibi çalışmalar yapıldığını ve Türkiye'de ki diğer üniversitelere değerler yüklediklerini ifade ederek, “Diğer yaptığımız eserler gibi Bafra'ya da böyle bir eser yapmak istedik. Çünkü Bafra çok eski bir tarihe dayanıyor. Daha ilk çağlardan buyana Bafra'da hayat olduğunu biliyoruz. Kızılırmak geçmişte buraya ticari anlamda çok şeyler kattı. Bu sempozyum Bafra'ya ışık tutacaktır, sempozyum sonunda ortaya çıkacak eser Bafra için ciddi manada bir kaynak olacaktır” diye konuştu.

Toplantıya ayrıca Bafra Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar, ve basın mensupları katıldı.