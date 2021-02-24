Kılıç: "Daha temiz bir Terme için çalışıyoruz"

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Geleceğe daha temiz bir Terme bırakmak için çevre koruma faaliyetlerini aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Kılıç, devam eden çalışmalar hakkında bilgi alarak, gece-gündüz demeden Terme için çalışan personele teşekkür etti.

“Hedefimiz hep daha iyisini yapmak”

Daha temiz bir Terme için daha çok çalışacaklarının altını çizen Başkan Kılıç, “Terme Belediyesi olarak göreve başladığımız ilk günden itibaren çeşitli hizmet alanlarımızla ilgili bazı hedefler koyduk. Bu hedeflere ulaşmak için emin adımlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temizlik işlerimizin çalışmalarıyla ilgili de daha temiz Terme hedefi koyduk. Bunun yanında Sıfır Atık prensibiyle hareket ediyoruz. Bizim amacımız, gayemiz Terme'de yaşayan insanların, Türkiye'nin en sağlıklı, hijyen yönünden en olumlu ve ayrıca görüntü yönünden de en güzel görüntülerin oluştuğu bir ilçede yaşaması. Gönlümüzden geçen arzumuz, gayemiz Terme sokaklarının, evimizin misafir odası kadar temiz olması. Bu amaçla çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline teşekkür ediyorum. Ayrıca son bir yıl içinde Korona virüs pandemisi nedeniyle temizlik personellerimiz ekstra bir performans sergiledi. Vatandaşlarımızın sağlığı için dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarımız virüsün çıktığı ilk günden bu yana aralıksız sürüyor. Bunun için personellerimize özellikle teşekkür ediyorum. Ancak virüsle mücadelede sadece bize değil hemşerilerimize de büyük görev düşüyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına hepimiz birlikte uyarsak, bu illeti daha çabuk yeneriz. Vatandaşlarımızdan ricamız kurallara daha çok riayet etmeleri” dedi.

“Sıfır atıkla ekonomiye katkı”

Terme'nin ve ülkenin geleceği için üzerlerine büyük görevler düştüğünü hatırlatan Başkan Kılıç, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından 2017 yılında başlatılan Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projesi'yle israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, dönüşümü sağlanan atıkların geri kazanılması amacıyla çalışma yürüten Terme Belediyemiz, gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'müz geride kalan 2019 ve 2020 yılları içinde yaptığı çalışmaların yanı sıra sıfır atık yönetimi ile 9 bin 120 ağacımızın yok olmasını engelledi. Ayrıca müdürlüğümüz yaptığı çalışmalarla 6 milyon 481 KWH enerji, 21 bin 299 metreküp su ve 4 bin 474 metreküp depolama alanı tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine 240 bin TL katkı sağladı" diye konuştu.