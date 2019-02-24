Kılıç: "Yeni iş yerleri açılacak"

Terme'de Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç, Çamlıca Mahallesi'nde yaptığı açıklamada "Atıl yerler istihdama kazandırılacak, yeni iş yerleri açılacak" dedi

Cumhur İttifakı'nın Terme'de AK Parti'den Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç, seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ali Kılıç, Çamlıca Mahallesi'ndeki halk buluşmasında istihdama yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Çamlıca sakinleri tarafından büyük ilgiyle karşılanan Başkan Adayı Ali Kılıç, vatandaşlara, "Üreten, ürettikçe kalkınan bir Terme" sözünü verdi. Mahalle sakinlerinin düzenlediği kahvaltıya katılan Ali Kılıç, "Taş üstüne taş koymaya geliyorum. Yüksek tempoyla ve sizin desteğinizle Terme'mizi güzelleştireceğiz. 1 Nisan'dan sonra her şey Terme'miz için daha güzel olacak. 1 Nisan'dan sonra hiçbir mahalle ayırmaksızın bütün mahallelerimizin başkanı olacağım. Eksikliklerimizi biliyoruz ve çözmek için geliyoruz" diye konuştu.

"Atıl yerler istihdama kazandırılacak"

Muhtarlarla sürekli istişare içerisinde olacağını, sorunların acil çözümü için işbirliği yapacaklarını vurgulayan Ali Kılıç, "Muhtarlık seçimlerine kesinlikle müdahil değiliz ve kim seçilirse seçilsin o muhtar başımızın tacıdır. Terme'nin artık kabuğunu kırmaya ihtiyacı var ve burada en büyük iş belediyeye düşüyor. Üzerimize bu yükü alarak ve elimizi taşın altına koyarak Terme'mizi kalkındıracağız. Planlarımız ve hamlelerimiz tamamen Terme'mizi geliştirmek amaçlı olacaktır. Atıl durumdaki istihdam yerlerini geriye kazandırmak ve yeni istihdam yerleri açmak için tüm gayretimizi göstereceğiz. Sorunları öteleyen değil sorunları çözen bir anlayışla göreve talibim" şeklinde konuştu.