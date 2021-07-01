Kılıçdaroğlu iktidar olamamaları konusunda özeleştiri yaptı: "Kabahat vatandaşta değil, bizde"

Oturdun Ankara'da, tumturaklı laflar ettin. ‘Niye oyumuz artmıyor?' Artmaz kardeşim” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde muhtarlar, esnaf, kanaat önderleri ve oda başkanları ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, yıllardır iktidara gelememeleri konusundaki eleştirileri kabul ettiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, “‘Efendim bugüne kadar CHP iktidar olmadı' eleştirisi yapılıyor. Doğrudur. Kabahat vatandaşta değil, bizde kardeşim. Sen vatandaşın yanına gittin, çayını kahvesini içtin, derdini dinledin, ayağına gittin de sana oy mu vermedi. Oturdun Ankara'da tumturaklı laflar ettin. ‘Niye oyumuz artmıyor?' Artmaz kardeşim. Şimdi geziyorum. Mahalle mahalle, köy köy, sokak sokak, esnaftı, kapıcıydı, apartman görevlisiydi, şofördü, sanayiciydi, tüccardı her bir sosyal kimliğin sorunlarına eğiliyorum. O sorunları çözmek benim boynumun borcudur” diye konuştu.

“Belediye başkanlarıma seçildiğin gün göğsündeki altı oku çıkaracaksın dedim”

Belediyelerdeki yönetim anlayışlarından da bahseden CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Kendi belediye başkanlarıma da söyledim. Başkan seçildiğin gün göğsündeki altı oku çıkaracaksın dedim. Sen artık herkesin belediye başkanısın. Hiçbir vatandaş arasında oy verdi, vermedi herkesi kucaklayacaksın. Herkese eşit davranacaksın. Eğer bir mahallede aç kişiler varsa oraya pozitif ayrımcılık yapacaksınız. Senin yönettiğin bir beldede bir çocuk yatağa aç giriyorsa o gece uyumayacaksın kardeşim. O çocuğun önce karnını doyuracaksın. Biz bunu Türkiye'ye yaymak istiyoruz. İttifakın varlık nedeni de o. Demokrasiyi beraber birlikte yeniden inşa edeceğiz. Huzur içinde yaşayacağız”

Toplantı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından basına kapalı olarak soru-cevap kısmıyla devam etti.