Kılıçdaroğlu İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı yeni belediye binasındaki makamında ziyaret etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Milli Mücadele'nin 100. yılı törenlerine katılmak üzere Samsun'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki partililer Millet İttifakı'ndan İlkadım Belediye Başkanı seçilen Necattin Demirtaş'ı yeni belediye binasında makamında ziyaret etti. İlkadım Belediye Bakanı Necattin Demirtaş kendisini ziyaret eden genel başkanları belediye hizmet binası önünde karşıladı. Başkan Demirtaş Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu ile partilileri makamında ağırladı. Yeni belediye hizmet binası hakkında bilgi veren Başkan Demirtaş, belediye binasının yerini kendisinin başkanlığı döneminde satın aldığını ancak binayı kendisinin yapmadığını, oturmanın ise kendisine nasip olduğunu söyledi. Yapılan sohbetin ardından Kılıçdaroğlu, Akşener ile İmamoğlu belediye binasından ayrıldı.