Kılıçdaroğlu Samsun'da vatandaşlarla buluştu

yıl etkinlikleri kapsamında geldiği Samsun'da vatandaşlarla buluştu.

Atakum Belediyesi Sosyal Tesisleri'ne tam kadro gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve kurmay heyeti burada MYK toplantısı yaptı. Toplantı sonunda MYK tarafından hazırlanan bildiri CHP Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz tarafından okundu. Okunan bildirinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu kısa bir konuşma yaparak vatandaşları selamladı.

Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, İmamoğlu için vatandaşlardan İstanbul'da oturan akrabalarından oy vermeleri için telefon açmalarını isteyerek, “İstanbul'da oturan yakınlarınıza diyeceksiniz ki ‘bizden birisi, halktan birisi, hukuktan birisi, adaletten birisi, kul hakkı yemeyen birisi İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş. 18 gün belediye başkanlığı yapmış.' Diyorlar ki ‘18 günde ne' yaptı. Aldığı kararlarla fakirin, garibin yanında olduğunu gösterdi” dedi.