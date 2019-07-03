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Kimliğini göstermek istemeyen genç, polislere tekme atmaya çalıştı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da bekçilere kimliğini göstermek istemeyen Irak uyruklu genç, olay yerine gelen polis ekiplerine tekme atmaya çalıştı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bekçilere kimliğini göstermek istemeyen Irak uyruklu genç, olay yerine gelen polis ekiplerine tekme atmaya çalıştı.


Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içerisinde devriye gezen bekçiler Irak uyruklu S.O.S.O.'dan (18) şüphelendi ve kimliğini göstermesini istedi. Kimliğini göstermek istemeyen şahıs bekçilere zorluk çıkardı. Bunun üzerine bekçiler olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri bekçilerle birlikte Irak uyruklu gence kelepçe takarak polis aracına götürdü. Bu sırada yine ekiplere zorluk çıkaran şahıs polis aracına konulduktan sonra bir polise tekme atmaya çalıştı. Polis ekiplerine ve bekçilere hakaretler de eden şahıs Gazi Polis Merkezine götürüldü.

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