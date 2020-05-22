Kimliksiz dilenci polise zor anlar yaşattı

Samsun'da kimliği olmayan yabancı uyruklu bir dilenci polise zor anlar yaşattı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Unkapanı Kavşağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "Araçların önüne atlayıp dilenen bir kadın var" ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen ve üzerinde kimlik olmayan 22 yaşındaki kadın ile karşılaştı. Polisin kimlik sorması üzerine kimliğinin olmadığını söyleyerek polis aracına binmek istemeyen dilenci kadın, polise zor anlar yaşattı. Ağlayıp yere çökerek polise direnen kadın güçlükle ikna edilerek polis merkezine götürüldü.