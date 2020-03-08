Kına gecesinden çıkan öfkeli damat kaza yaptı: 3 yaralı

Samsun'da kına gecesinde çıkan tartışmanın ardından gelini de alıp aracıyla olay yerinden ayrılan damadın 3 araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kavak ilçesi Çakallı Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damat İ.Ç. ile gelin M.İ.'nin bir okulun bahçesinde düzenlenen kına gecesinde iddiaya göre erkek tarafı ile kız tarafı arasında oyun oynama meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada olaya damat İ.Ç. müdahale etti. Gelini de yanına alan damat, 55 BG 093 plakalı otomobil ile kına gecesinden ayrıldı. Damat İ.Ç., bu sırada düğünden ayrılan Ayhan S. idaresindeki 55 YC 011 plakalı otomobile ve park halindeki 55 AC 689 plakalı otomobil ve 55 SH 070 plakalı kapalı kasa kamyonete çarpıp aracını yol ortasına bırakıp gelini de yanına alarak kaçtı. Kazada otomobil sürücüsü Ayhan S. ile eşi Fatma S. ve damadın aracında bulunan müzisyen Emre G. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza yerine giden jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.