Kırcalı: “Kavak gözde ilçe olacak”

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, “Hızlı bir gelişim sürecine giren Kavak gelecekte Samsun'un en gözde ilçesi olacak” dedi.

Milletvekili Orhan Kırcalı, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti Kavak İlçe Başkanı Osman Atlı, MHP İlçe Başkanı Cahit Kamber, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları ile Belediye meclis üyelerinin de katıldığı ziyarette konuşan Kırcalı, “Kavak aldığı yatırımlarla çehresini değiştiriyor” diye konuştu.

Kavak'ta ikinci kez göreve gelen Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nun hizmetlerine hız kesmeden devam edeceğini belirten Kırcalı, “İnsanlara fiziki ve sosyal olarak dokunan yerel yönetimler bu yönleri ile çok farklı özelliğe sahip. Bu bakımdan da Belediye Başkanlığı çok önemli bir görev. Kavak'ta da başkanımız hizmetlerine hızlı bir şekilde devam edecek ve kendi rekorunu kıracaktır. Bizler de başkanımızın yanında olarak bu güzel ilçemize gelecek yatırımların her zaman destekçisi olacağız. AK belediyecilik ile son beş yılda hızlı bir gelişim içine giren Kavak gelecekte de Samsun'un en gözde ilçesi olacaktır” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da tüm enerjilerini ilçenin kalkınması ve daha fazla hizmet alması için harcayacaklarını söyledi. Sarıcaoğlu, şöyle konuştu: “Bu dönemimizde belediye meclis üyelerimiz ile ilçemizin yararına olacak tüm çalışmalara birlikte omuz verecek, yararına olmayacak tüm işlere de hep birlikte hayır diyeceğiz. Geçmişte olduğu gibi bu dönemde de Kavak'ta güzel ve uyum içinde bir çalışma dönemi geçireceğiz. Şimdi yeni projelerimize start verdik. Yeni hastanemizin ihalesi yapıldı. Küçük sanayi sitemizin çalışmalarına başlıyoruz Halkımıza söz verdiğimiz 41 projemizi seri bir biçimde hayata geçireceğiz. İlçemizin sorunlarını biliyoruz. Çözümü de bizde.”