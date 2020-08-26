Kırılan diş dolgusu yeni problemlere yol açabilir

Alper Dilek, kırılan dolgulara bekletilmeden acil müdahale edilmesi gerektiğini, bekletilen dolguların ileride daha büyük sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

Kurban Bayramı'nın ardından et tüketiminin artış yaşandı. Lifli ve kemikli etler ağız ve diş sağlığına dikkat etmeyenlerde tahribata yol açtı. Diş hekimleri özellikle dolgularda ve dişlerde kırılma oranının son zamanlarda arttığını belirtirken, Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Dt. Alper Dilek, kırılan dolgulu dişin bekletilmemesi gerektiğini ifade ederek, açıklamalarda bulundu.

“Diş dolgusu kırığının bekletilmesi kanal tedavisi ve dişin çekilmesine neden olabilir”

Dolgunun kırıldığı zaman bekletilmemesi gerektiğinin altını çizen Dt. Alper Dilek, “Kırılan dolguda zaman kaybedilmemeli. Diş dolgusu kırıldığı zaman büyük problemlere sebep olabilir. Dolguyla birlikte diş de kırılabilir. Bunun kontrol edilmesi gerekiyor. Hastalar bize genelde dolgu kırıldığı zaman değil, ağrı başlayınca geliyorlar. Genelde dolgu altında bir çürük oluştuysa dolgular kırılır. Bu çürük ilk etapta ağrı yapmaz ama ilerleyen günlerde dişin sinir dokularına etki yapmaya başlar. Dolgunun bekletilmesi kanal tedavisi ve daha ağrılı işlemlerin yapılmasına sebep olabilir. Bu maddi açıdan daha fazla yük getirir. Dolgunun durumuna göre diş için çekilmeye kadar giden bir süreç işleyebilir” dedi.

“Amalgam dolgu yerine kompozit dolgu kullanımı arttı”

Gelişen teknoloji ile birlikte siyah dolgu diye tabir edilen amalgam dolgu yerine beyaz dolgu olarak adlandırılan kompozit dolgunun kullanımının arttığına da dikkat çeken Dilek, şunları söyledi:

“Kırılan dolgu diş etlerine baskı yapacağından orada da bir sıkıntı oluşacaktır. Vatandaşların dolgusu kırıldığı andan itibaren bir diş doktoruna gitmesi gerekir. Kırılan dolgu bekletildiğinde ileride daha büyük sorunlara yol açar. Dolgu yapılacak dişlerde uygulanacak dolgu yöntemini hekim belirler. Diş tahribine bağlı olarak amalgam dolgu ya da kompozit dolgu yapılabilir. Ön dişlerde görüntü olarak amalgam dolgu tercih edilmez. Günümüzde kompozit dolgular yenilendi ve çok daha güçlendirildi. Şu anda kompozit dediğimiz beyaz dolguların amalgam dolgulardan pek bir eksiği yok. Arka dişlerde de beyaz dolgu kullanabiliyoruz. Yine de bunun kararını hekimler verir. Şu anda eskisi kadar amalgam dolgu kullanılmıyor.”