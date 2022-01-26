‘Kırmızı ışık' ihlali kaza getirdi:1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 'kırmızı ışık ihlali' sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylerce mevki'inde bulunan trafik ışıklarında kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Nugzar B. yönetimindeki VD-486-DV Gürcistan plakalı tır, kavşaktan geçmekte olan önce Cemal A. yönetimindeki 61 SA 557 plakalı otomobile, ardından da Günzer A.'nın kullandığı 55 DD 658 plakalı otomobile çarptı. Çarpma sonucunda otomobil sürücüleri Cemal A. ve Günzer A. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde 112 acil ambulans ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Cemal A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.