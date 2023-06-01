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Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Samsun’da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile cipin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile cipin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza, İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu Toybelen mevkisinde meydana geldi. Kırmızı ışıktan duran 55 AGE 733 plakalı Hasbi Y. (22) idaresindeki otomobile, Ersin E. (32) idaresindeki 34 CUV 676 plakalı cip araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ersin E. yaralanarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçlarda ise maddi zarar oluştu. Kazayla ilgili incele başlatıldı.

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