Kırsal kalkınma destekleri hibe programı tebliğleri yayınlandı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kırsal kalkınma destekleri hibe programı tebliğlerinin yayınlandığını belirterek, "Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi” dedi.

Resmî Gazete'de yayınlanan 2 adet tebliğ ile “Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar” ve “Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları” yönelik olarak 5 yıl boyunca yürütülecek programın ana esasları belirlendi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama alt yapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir" diye konuştu.

Yatırım konuları hakkında ayrıntılı bilgi veren Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Sağlam, hibe programı ile Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi belirterek, “Program kapsamında yatırımcılarımıza, ekonomik yatırım konularında alt limit 250 bin TL ile üst limit 3 milyon TL, kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında ise alt limit 20 bin TL ile üst limit 500 bin TL arasında, hibeye esas proje tutarlarının KDV Hariç yüzde 50'sine hibe desteği verilecek. Ana mevzuat olan tebliğde belirtilen koşullara esas olmak üzere her yıl ekim ayında yayınlanacak olan ‘Uygulama Rehberi' ve ‘Satın Alma Rehberi' ile detaylar açıklanacak ve bu rehberlerin yayım tarihi itibariyle de başvurular yapılabilecektir. Bu yıl için Uygulama Rehberi'nin kısa sürede yayınlanması beklenmektedir” şeklinde konuştu.