Kırsal mahalle araçlarına dezenfekte

Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüsü (Kovid-19) hastalığının bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında Havza Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte çalışması yapıldı.

Havza Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğince yürütülen dezenfeksiyon ve bilgilendirme çalışmasında 81 kırsal mahalleden ilçe ye yolcu taşıyan toplu taşıma araçlar guruplar halinde dezenfekte edildi. Araç sürücülerine ise Havza Belediyesi tarafından maske dağıtıldı. Yapılan dezenfeksiyon çalışmasının ardından Jandarma Trafik Ekibi tarafından şoförler İçişleri Bakanlığı'nca korona virüse karşı alınan tedbirler hakkında bilgiler verildi. Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt ise dezenfeksiyon sonrası uyulması gereken kurallar hakkında sürücüleri uyardı.

Araç sürücüleri de uygulamadan ötürü yetkililere teşekkür etti.