Kırsal mahalle öğrencilerine Samsunspor forması ve bilet

Samsun'da kırsal mahalle çocuklarına Samsunspor forması ve maç bileti dağıtıldı.

Samsunspor yetkilileri ve Garip Zeycan Yıldırım Vakfı yöneticileri, takım otobüsü ile Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Yaylageriş, Sarıyurt Ali Osman Gür ve Yağbasan İlkokullarında eğitim gören miniklere spor sevgisini aşılamayı ve kendi şehirlerinin takımı Samsunspor ile bağ kurmalarını sağlamak için Samsunspor forması ve maç bileti hediye etti. Öğrenciler aileleri ve öğretmenleriyle birlikte maça da davet edildi.

Organizasyon hakkında bilgi veren vakıf yöneticisi Ayşegül Ataç, “Son iki senedir Samsunspor ile beraber olmaktan dolayı çok mutluyuz. Biz Garip Zeycan Vakfı olarak her çocuğun, köy okullarında okuyan çocuklarımızın da büyükşehirlerde okuyan çocuklar kadar hakkı olduğunu düşünüyoruz ve onların hiç bir şeyden eksik kalmasını istemiyoruz. Ayrıca Samsun, ülkemizin spor şehri olduğu için onlara spor sevgisini aşılamayı ve Samsunspor'la bağ kurmayı istiyoruz. Bu yüzden onlara bugün Samsunspor forması hediye ettik” dedi.

Forma dağıtımına katılan, Jasper Yıldırım ve Zeycan Rochelle Yıldırım da kırsal mahalle okullarındaki çocuklara forma dağıttı ve sonrasında hatıra fotoğrafı çektirdi.