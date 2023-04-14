Kırsal mahalleden Avrupa gezisine

Samsun'un Havza ilçesinde kırsal mahallede eğitim gören ortaokul öğrencileri Erasmus+ programı dahilinde hazırlanan Okul Eğitimi Projesi kapsamında İtalya'daki proje ortağı okulu ziyaret ettiler.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2022 yılı akreditasyonuna katılmaya hak kazanan Ilıca Ortaokulu öğrencileri proje kapsamında İtalya'nın Cosenza şehrinde Casali Del Manco II, Casali del Manco I ve Istituto Comprensivo R. Pisano Pedace okullarını ziyaret ederek burada akranları ile aynı ders ortamını paylaştılar.

Öğrenciler okul ziyaretlerinde yabancı dil, matematik, fen bilgisi, bilişim teknolojileri, coğrafya, müzik derslerine katılarak ülke dışında uygulanan farklı eğitim öğretim yöntem tekniklerini gözlemleme fırsatı buldular.

Öğrenciler proje faaliyetleri kapsamında Cosenza, Napoli ve Roma kentlerinde kültürel ve turistik geziler gerçekleştirerek ilçeye geri döndü.

Proje ile ilgili olarak bir açıklama yapan Okul Müdürü Ertuğrul Gazi Tuncay, “Kırsal mahalleden 11-13 yaş aralığındaki öğrencilerimiz ilçemizde ilk defa yurtdışı ziyaretinde bulunarak bir ilki gerçekleştirmiş oldular. Öğrencilerimiz yurtdışında bulundukları sırada belirtilen derslerin yanı sıra yabancı dil becerilerini geliştirme ve farklı bir kültürü tanıma fırsatı yakaladılar. Projeye katılmamızda yardımlarını esirgemeyen il, ilçe milli eğitim müdürlüklerimize, okulumuz öğretmenlerine bilhassa da öğrencilerimizin anne ve babalarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.