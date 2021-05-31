Kırsal mahallelerde aşı çalışması

Samsun'un Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı ve Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri kırsal mahallelerde aşı çalışmaları başlatıldı.

Korona virüs salgını aşılama çalışmaları kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toplum Sağlığı Merkezi görevlileriyle birlikte yapılan koordineli çalışmalar sonucunda, Karaaba Mahallesi'nde aşı olması gereken vatandaşlar, muhtar ve imamla birlikte kimlikleri tespit edildi. Aşı olması gereken 37 kişi oluşturan aşı noktasına, jandarma nezaretinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak getirilerek sağlık personeli tarafından aşıları yapıldı.

Korona virüsle mücadele kapsamında kırsal mahallerde sağlık personeli ile birlikte aşı çalışmalarının devam edeceği bildirildi.