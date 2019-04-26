Kırsaldan kente göçü önlemek için üreticiye destek

Samsun'da kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve merkeze göçü önlemek için tarım dışında hiçbir geçim kaynağı olmayan çiftçilere 11 milyon 132 bin 356 TL destek verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma projeleri ile kırsaldan kente göçü engellemek, kırsal ekonomiyi güçlendirmek, il çiftçilerinin gelir seviyesini artırmak, günümüz ekolojik şartlarına uyum sağlamış ürün gruplarının ekim alışkanlığını kazandırmak, yerel tarım politikasını güçlendirerek milli tarım politikası içinde aktif olmasını sağlamak amaçlıyor.

Çiftçi destekleme çalışmaları, üretici birlik üyeleri veya Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri ile ortaklaşa hazırlanan projeler üzerinden yapılıyor. Kırsalda tarım dışında hiçbir geçim kaynağı olmayan çiftçilere ilin ekolojik yapısına uyum sağlamış gelir getirici ürün gruplarından tarım ve hayvancılık desteklemeleri yapılıyor. Bu kapsamda 2018 yılında çiftçilere toplam 11 milyon 132 bin 356 TL destekleme yapıldı.

Desteklerden 2 milyon 810 bin 815 TL'si Büyükşehir bütçesinden, 3 milyon TL'si Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan ve 5 milyon 321 bin 551 TL'si de DOKAP katkısı sağlanan projelerden karşılandı.