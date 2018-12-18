Kış aylarında göz enfeksiyonuna dikkat

Dr. Emrah Kan, göz enfeksiyonun kış aylarında oldukça sık yaşandığını belirterek, “Bir birey enfekte olduğu zaman çevresindeki tüm aile fertleri, yakın temasta yaşadığı ve çalıştığı kişilerin büyük çoğunluğu enfekte olur. Her olgu aynı şiddette veya aynı bulgular ile seyretmez” dedi.

Sonbahar ve kış aylarında özellikle mevsim geçişlerine bağlı olarak hasta olma riski artıyor. Toplu taşıma araçları, ofis ve kalabalık ortamlar ise hastalıkların hızla yayılarak salgına dönüşmesine sebep oluyor. Adenoviral göz enfeksiyonu konusunda bilgi veren Medicana Samsun Hastanesi Dr. Emrah Kan, göz enfeksiyonun kalabalık ortamlarda ve yakın temasta bulaşabileceğini söyledi.

Göz enfeksiyonun kolaylıkla bir başkasına bulaşabileceğini dile getiren Doç. Dr. Emrah Kan, “Bir birey enfekte olduğu zaman çevresindeki tüm aile fertleri, yakın temasta yaşadığı ve çalıştığı kişilerin büyük çoğunluğu enfekte olur. Her olgu aynı şiddette veya aynı bulgular ile seyretmez. Konjonktivit dediğimiz kızarıklık süreci gözlerde başladığında tüm vücuda yayılarak yüksek ateş, boğaz ağrısı ve karın sancısı gibi belirtileri ortaya çıkartıyor. Genel kırgınlık hali gibi belirtiler de göz enfeksiyonuna bağlı seyir ederek vücutta ciddi hastalıklar oluşturabilir” diye konuştu.

“Toplu yaşam alanları hastalığı yayıyor”

Toplu yaşam alanlarındaki yakın temasın bu hastalığın yayılmasına zemin hazırladığını vurgulayan Dr. Emrah Kan, şunları söyledi: “Bu enfeksiyon gün içerisinde zaman geçirilen okullar, toplu taşıma araçları, klinikler, hastaneler ve ofislerde damlacık yolu ile karşı tarafa bulaşabiliyor. Tüm viral hastalıklarda olduğu gibi sık el yıkama, ortamı havalandırma, hasta birey ile teması kesme, hasta bireylerin işe ve okula gönderilmemesi bu dönemde büyük önem taşıyor. Göz hekimleri muayenede topikal damla veya pomadlar vererek çeşitli önlemler eşliğinde tedaviyi planlar. Bulgular şiddetli seyrediyor ve korneada tutulum varsa korneada leke kalıp görmeyi azaltan sekel kalabilir.“