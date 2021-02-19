Kısıtlama öncesi yoğunluk

Samsun'da korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala yaşanan trafik yoğunluğu dikkat çekti.

Cumartesi ve pazar günlerinde devam eden 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından önce şehir merkezindeki kalabalık dikkatlerden kaçmadı. Kısıtlama öncesi alışverişe çıkan vatandaşlar hem araç hem de yaya yoğunluğu oluşturdu. Ana arterlerde zaman zaman trafik kilitlendi. Banka önlerinde de yoğunluk göze çarptı.

Bu akşam saat 21.00'de başlayacak kısıtlama, pazartesi saat 05.00'te sona erecek.