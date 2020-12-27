Kısıtlamada yazdan kalma bir gün: Sahiller martılara kaldı

Samsun'da 27 Aralık'ta hava sıcaklığı 20 dereceyi görünce yazdan kalma bir gün yaşandı. Samsunlular yazdan kalma günü kısıtlama nedeniyle evlerinde geçirdi. Atakum ilçe sahilleri ise martılara kaldı.

Samsun sıcak bir gün geçirdi. Termometreler 20 dereceyi gösterdi. Korona virüs kısıtlaması nedeniyle evlerine kapanan vatandaşlar, kış mevsiminde yaşanan yazdan kalma günün tadını çıkaramadı.

25 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve 28 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uydu; şehir merkezi ve sahiller bomboş kaldı. 56 saatlik kısıtlamada şehir ve sahillerde ıssızlık hakimdi.

Sıcak havada cıvıl cıvıl olan Atakum sahillerinde eski günlerden eser yoktu. İnsan sesi yerine dalga ve martı sesleri sahilde yankılandı. Martılar bu durumu fırsata çevirdi. İnsanlar sahile gelince şehrin üzerinde uçuşan martılar, boş kalan kumsalları beyaz örtü gibi kaplayarak buranın tadını çıkardı.

Geçen hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından korona virüs günlük vaka sayısında yüzde 55 düşüş yaşandığı açıklanan Samsun'da bu düşünün devam etmesi bekleniyor.