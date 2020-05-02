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Kısıtlamanın ikinci gününde de Samsunlular evde kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Samsunlu vatandaşlar evlerinde kalarak kurallara uydu.


1 -3 Mayıs tarihleri arasında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Samsunlular ise sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde uyarılara dikkate alarak evlerinde kaldı. Samsun'un farklı noktalarında emniyet güçleri sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza işlemi uyguladı.


İlkadım ilçesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde denetim yapan ekipler kontrollerini arttırdı. İzin belgesi olmayanlara ceza işlemi yapıldı. Boş kalan Samsun havadan görüntülendi. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen belediye ekipleri sokaklarda virüs avladı. Cadde ve sokaklar dezenfekte edildi. İnsanların ortak kullandığı park ve bahçelerdeki bitkilerin bakımı yapıldı.

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