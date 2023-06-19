Kışla'ya yeni semt pazarı

SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Kışla Mahallesi'nin yeni semt pazarı 26 Haziran Pazartesi günü açılacak.

İlkadım Belediyesi'nin daha önce birçok mahallede hayata geçirdiği, yeni kurulan ya da modernize edilen pazar alanlarına bir yenisi daha ekleniyor. Kışla Mahallesi Beykoz Sokak'ta kurulacak olan semt pazar yeri, hem esnafın hem de vatandaşların daha konforlu ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmasına imkân sağlayacak.

Pazar alanlarının halkın ortak kullanım alanı olduğuna dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Mahalle toplantıları ve ziyaretlerinde vatandaşlarımızdan ilk aldığımız taleplerin arasında semt pazarları geliyor. Çünkü şehrimizde semt pazarları her zaman rağbet görüyor. Biz de halkımızın ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak Kışla Mahalle sakinlerimizden gelen talepleri dikkate alarak Beykoz Sokak'ta haftanın ilk günü olan pazartesi ilçe halkımıza verecek semt pazarımızda çevre düzenlemesi ve yer belirlemesine yönelik çizim çalışmalarının ardından yeni semt pazarımızı 26 Haziran Pazartesi günü hizmete açıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.