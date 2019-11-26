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Kitabını Rektör Bilgiç'e hediye etti

Samsun Meslek Yüksekokulu (SMYO) Dr.

Öğr. Gör. Aybike Tuba Özden, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç'le Rektörlük makamında bir araya geldi.


Ziyarette SMYO Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Dr. Öğr. Gör. Aybike Tuba Özden, “Pazarlama Kanunları” adıyla akademik hayata kazandırdığı kitabını Rektör Bilgiç'e takdim etti.


Görüşmede, dördüncü baskısı yapılan kitabı hakkında Rektör Bilgiç'e bilgi veren Dr. Öğr. Gör. Özden, kitaptan elde edilen bütün geliri, SMYO Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü öğrencileriyle birlikte Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) Samsun Şubesine bağışladıklarını dile getirdi. Samsun LÖSEV'de yetkilileri, yazdığı kitap ve Bölüm olarak hazırladıkları projelere dair bilgilendirdiklerini belirten Dr. Öğr. Gör. Özden, gördükleri ilgiden son derece memnun olduklarını söyledi.


Dr. Öğr. Gör. Aybike Tuba Özden'in, iyilik dolu ve toplumsal sorumlulukla bezeli bu davranışını takdirle karşıladıklarını vurgulayan Rektör Bilgiç de örnek olacak bu davranış ve duyarlılık için Dr. Öğr. Gör. Özden ve öğrencilerine şükranlarını sunarken, bu tür farkındalık uyandıracak bağış ve projelerin artması temennisinde bulundu.

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