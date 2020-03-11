Kitap bağışlayarak meslektaşlarına meydan okudu

Samsun'un Terme ilçesinde lise müdür yardımcılığı görevinde bulunan bir öğretmen, Samsun Valiliği öncülüğünde başlatılan Samsun Okuma Vakti Projesi'ne destek vermek amacıyla kütüphanesinden 300 kitap bağışta bulundu.

Samsun Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan Samsun Okuma Vakti Projesi'ne il ve ilçelerde yapılan etkinliklerle destekler devam ediyor. Terme Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Savaş Bozkurt ise kütüphanesinden 300 kitabı projeyi desteklemek amacıyla bağışladı.

“Her Yere Kitap Her Yerde Kitap” sloganıyla 1 milyon kitap bağışının hedeflendiği projeye yakından ilgi gösterdiğini ifade eden Savaş Bozkurt, okumak adına yapılmış olan bu projede herkesin yer alması gerektiğini vurguladı.

“Bugün 300 yarın 3 bin”

Her yaşta insanın kitap okuması gerektiğini aktaran Bozkurt, “Kitap okuma ve bağışlama projeleri toplum tarafından büyük destekler alması gereken etkinliklerdir. Bir insanın elindeki kitabı yıllarca saklamasındansa bir başkasının okumasına imkân tanıması paylaşmaktan başka bir şey değildir. Eminim ki öğrencilerimde benimle birlikte ellerinden geldiğince kitap bağışında bulunacaklardır. Bu bağlamda bugün 300 yarın 3 bin kitap bağışında bulunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Meslektaşlarına meydan okudu

Öğretmenlik hayatı boyunca öğrencilerine kitap okuma alışkanlığını edindirmek için mücadele ettiğini belirten Bozkurt, kitap bağışı sonrasında sosyal medyada bir video yayımlayarak ilçedeki mevkidaşlarına meydan okudu. Savaş Bozkurt, yayımladığı videoda tüm meslektaşlarını ve mevkidaşlarını kitap bağışında bulunmaya davet etti.