Kitap Kafe'nin yüzde 60'ı tamamlandı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum ilçesinde inşaatı devam eden Kitap Kafe'nin yüzde 60'ının tamamlandığını, 2023 yılı içinde burayı hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi.

Atakum ilçesi sahilinde 5 bin 727 metrekare alana inşa edilen Kitap Kafe'de 3 katlı kütüphane, 3 katlı sergi ve konferans salonu, 2 katlı kafe-restoran yer alacak. İnşaatı devam eden Kitap Kafe'de incelemelerde bulunan Başkan Demir, kafenin yapımının 2023 yılı içerisinde biteceğini açıkladı.

Kitap Kafe ile ilgili bilgiler veren Başkan Demir, "Burası, proje büyüklüğünden ziyade anlamı yönüyle çok önemli bir projedir. 7'den 70'e herkesin burada kendini çok mutlu hissedeceği, çalışabileceği, uzun süre kalabileceği çok önemli bir projedir. Biz buraya aslında Kitap Kafe diyoruz ama onun çok ötesinde bir eserdir. Sol blok, öğrencilerin daha çok ders çalıştığı bir yer olacak. Orta blokta sergi, sempozyum ve konferans salonları yer alacak. Diğer blok ise kütüphane olacak" dedi.

"Sosyal ve kültürel alanımıza müthiş bir eser kazandırıyoruz" diyen Demir, şöyle konuştu:

"İnşaatı yüzde 60'a yaklaşıyor. 2023 içerisinde tamamlayarak halkımızın kullanımına sunacağız. Buna benzer projeler uygulanıyor ama bu konsepte yoktur. Dışardan da gelenlerin çok mutlu, huzurlu bir gün geçirebileceği güzel bir alandır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum tamamen bu amaçla tahsis etmiştir. Bunun arsası ticari olarak imar yapılıp değerlendirilmiş olsa en az 300 milyon TL ederdi. Böyle değerli bir alanı örnek bir konseptle halkımızın hizmetine sunacağız. Buna benzer projelerin gerçekleşmemesi için birtakım engellemeler olabiliyor. Biz buna takılmıyoruz. Türkiye'de örnek bir proje olan Kitap Kafe, Samsun'daki vatandaşlarımıza ve Samsun'a yolu düşen herkese hizmet verecektir."