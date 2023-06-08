Kız arkadaşının yanında kendini vuran genç hayatını kaybetti

Samsun'da kız arkadaşının yanında kendini tabancayla vuran 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Ç.(23) kız arkadaşı ile kıskançlık yüzünden tartıştı. Daha sonra konuşmak için kız arkadaşı N.V. (19) ile buluşan Orhan Ç. kendisini çok sevdiğini ve ayrılmak istemediğimi söyledi. Silahını belinden çıkartıp kendi göğsüne dayayan Orhan Ç. "Senin için ölürüm" diyerek tetiği çekti. Silah ateş almadı. Tabancayı daha sonra kafasına dayayan Orhan Ç. tetiğe basınca silah ateş aldı. Ağır yaralanan Orhan Ç. ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Orhan Ç. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.