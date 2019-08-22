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Kız çocuğuna tacizden gözaltına alındı

Samsun’da bir kişi akrabası olan 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişi akrabası olan 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki M.S.'nin akrabası olan 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan M.S. Samsun Adliyesine sevk edildi.

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