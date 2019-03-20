Kız meselesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: 3 yaralı

Samsun'da yaklaşık iki Irak uyruklu grup arasında çıkan kız meselesi yüzünden çıkan 3 kişi bıçakla yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Tütün İskelesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 12 kişilik Irak uyruklu iki grup arasında “kıza bakma” meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken yaşanan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda yunus ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralılar Ammar Ramzı Mohammed, Khalid Mıhammed Jasim ve kimliği belirlenemeyen bir kişi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken ekiplerin şüpheliler üzerine başlattığı çalışma devam ediyor.