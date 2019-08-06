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Kızılay, kurban kampanyasını vatandaşlara anlattı

Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr.

Habib Demirel Habib Demirel, “Kızılay Türkiye'nin gururudur. Dünyanın iyilik ağacı olan Kızılay'a desteklerinizi bekliyoruz” dedi.


Türk Kızılayı Samsun Şubesi, Samsun Cumhuriyet Meydanı ve Bulvar Alışveriş Merkezi alanında broşür dağıtarak kurban kampanyası vatandaşlara anlattı. Kurban kampanyası hakkında bilgi veren Şube Başkanı Habib Demirel, “Bütün Türkiye'de olduğu gibi kurban kampanyamızı Samsun'da anlatıyoruz. Kurulduğu tarihten bu yana bir marka haline gelen Türk Kızılayı bu kurban da sorunsuz bir şekilde kampanyasını devam ediyor. Dünyanın her yerinde ihtiyacı olan herkese kurbanı konserve şeklinde dağıtıyoruz. Böylelikle Türkiye'nin gururudur. Dünyanın iyilik ağacı olan Kızılay'a desteklerinizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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