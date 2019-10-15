Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine konserve

Kurban Bayramı'nda Türk Kızılayı'na bağışlanan kurbanlıklardan yapılan kavurmaların ihtiyaç sahiplerine dağıtımına başlandı.

Türk Kızılayı Genel Başkanlığınca 7 bölgede 28 şehre 1 milyon 100 bin adet konserve gönderildi. Bu kapsamda Samsun'a tırla gönderilen konserveler, Atakum ilçesindeki Kızılay Şubesi önünde toplanan Kızılay gönüllülerince zincir yapılarak Kızılay araçlarına yüklendi.

Konserve dağıtımı hakkında bilgi veren Kızılay Samsun İl Başkanı Dr. Habip Demirel, dağıtımda emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Bu seneki Kurban Bayramı'nda Kızılay'a bağışlanan kurbanlıklar 19 kombinede kesildi. Kesilen kurban etleri aynı şekilde konserveye dönüştürüldü ve tüm Türkiye'ye aynı anda dağıtılmaya başlandı. Böylelikle biz bu konservelerin Samsun'da dağıtımına başlayacağız. Bu dağıtımda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Demirel, Samsun'a tırla gelen konserveleri ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını sözlerine ekledi.