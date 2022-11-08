Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 170 bin kuş halkalandı

SAMSUN (İHA) – Göç yollarının, kışlama ve üreme alanlarının, göç takviminin, göç stratejilerinin ve popülasyon dinamiklerinin aydınlatılması konusunda en çok veriyi sağlayan kuş halkalama tekniği Samsun'da bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde devam ediyor. Delta içinde bulunan Kuş Halkalama İstasyonu'nda şu ana kadar 170 bin kuş halkalandı.

Türkiye'nin en büyük deltaları arasında bulunan Kızılırmak Deltası, Samsun'da yüzlerce türdeki kuşa ev sahipliği yapıyor. Türkiye genelinde toplam 497 kuş türü bulunurken bu türlerin 364 tanesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yer alıyor. Türkiye'de bulunan kuş türlerinin yaklaşık yüzde 70'ine ev sahipliği yapan Kuş Cenneti, birçok özelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bünyesinde bulundurduğu birçok kuş türü ile ziyaretçilerine kapılarını açan Kuş Cenneti aynı zamanda içerisinde bulundurduğu ‘Kuş Halkalama İstasyonu' ile birçok kuş türüne düzenli olarak halkalama hizmeti sağlıyor. Yakalanan kuşların tür, yaş, cinsiyet tayininin yanı sıra ağırlık, yağlanma düzeyi ve çeşitli morfometrik ölçümleri yapılıyor. Kuş Halkalama İstasyonu'nda şu ana kadar 170 bin civarında kuşa halkalama işlemi gerçekleştirilirken, son dönemde 7 bin 700 kuşa halkalama yapıldı.

Kuş halkalama hizmetleri hakkında açıklamalarda bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Kiraz Erciyas, “Kızılırmak Deltası Türkiye'de en fazla kuş türünün keşfedildiği alandır. Şu ana kadar Kızılırmak Deltası'nda 364 kuş türü tespit edilmiştir. Türkiye genelinde 497 kuş türü var. Yani Türkiye'de bulunan kuşların yaklaşık yüzde 70'ini Kızılırmak Deltası'nda farklı mevsimlerde görebiliyoruz. Buraya geldiğinizde eğer ki iyi bir donanımla gelmişseniz dürbün veya teleskobunuz varsa yoğun göç dönemlerinde rahatlıkla 100-130 kuş türü ile vakit geçirebilirsiniz. Kızılırmak Deltası şu an göç döneminin bitişine yakın bir süreçte yer alıyor. Sonbaharda kuşlar Avrupa'dan Afrika'ya göç ediyorlar. Ondan dolayı konaklamak için alanımızı kullanan bazı kuş türleri vardır. O yüzden halkalama çalışmalarımız devam ediyor. Biz biraz daha geç kalan türlerinde göç takvimini anlayabilmek için halkalama çalışmalarımızın süresini uzattık. O nedenle kasım ayı ortasına kadar çalışmalarımız devam edecektir. Bunun yanı sıra ülkemizde kışlayan kuş türleri de güneye doğru inmeye başladılar. Yavaş yavaş buradaki su kuşu hareketliliği de artmaya devam ediyor. Ocak ayı ortasında da su kuşu popülasyonunun tahmini için sayım yapıyoruz. Ama şunu kesinlikle söyleyebilirim Kızılırmak Deltası Türkiye'deki tür çeşitliliği açısından en zengin ve en iyi korunan alanlardan birisidir. Umarız ki Türkiye'deki diğer sulak alanları da koruma ve yönetim açısından örnek teşkil eder. Şu ana kadar 170 bin civarında kuş halkalandı. Bu dönem içinde de 7 bin 700 halkalanan kuş vardır. Günlük ortalama 80 kuş ile devam ettiriyoruz çalışmalarımızı. Bahar aylarında karların erimesiyle su oranında yoğun bir artış oluyor. Yaz aylarında bu su seviyesi düşüyor ancak bu sonbahar evresinde de yine etrafta kuraklık oluyor. Kışın gelmesiyle birlikte de tekrardan bu su seviyesi artış gösteriyor. Bunlar normal olması gereken süreçlerdir” dedi.

Kızılırmak Deltası hakkında bu şekilde açıklamalarda bulunan Erciyas, son olarak 'Kızılırmak Deltası kurudu' şeklindeki duyumlara itibar edilmemesini söyleyerek, su oranlarında iniş ve çıkışların dönemsel olduğunu belirterek bu durumun doğada olması gereken ve normal karşılanan bir şey olduğunu sözlerine ekledi.