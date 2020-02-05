İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızını kurtarmak için ırmağa atlayan baba, helikopter destekli aranıyor

Samsun’un Terme ilçesinde ırmağa atlayan kızını kurtarmak için suya giren ve akıntıya kapılarak kaybolan baba, helikopter destekli aranıyor.

Samsun'un Terme ilçesinde ırmağa atlayan kızını kurtarmak için suya giren ve akıntıya kapılarak kaybolan baba, helikopter destekli aranıyor.


Dün akşam meydana gelen olayda iddiaya göre, erkek arkadaşıyla sorunlar yaşayan 16 yaşındaki G.G., ilçedeki köprüye giderek kendini Terme Çayı'na bırakmıştı. Olay yerinde bulunan baba Gürsel G. ise kızını kurtarmak için ırmağa girmişti. Köprüden atlayan kız ırmak kenarına tutunarak yardım beklerken, baba Gürsel G. ise ırmağın akıntısına kapılarak kayıplara karıştı.


Gün boyunca baba Gürsel G. için Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar, Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından Terme Çayı'nda arama tarama çalışmaları geceden bu yana sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter de arama çalışmalarına havadan destek veriyor.


Yapılan arama tarama çalışmasında baba Gürsel G.'ye ulaşılamadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.