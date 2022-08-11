KOAH'ta yeni dönem: Rezektör balon tedavisi

Öğr. Üyesi Hüseyin Ulaş Çınar, "Bu tedavi ile solunum yollarındaki mukus ve goblet hücre miktarının azaltılması amaçlanır” dedi.

Medicana International Samsun Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ulaş Çınar, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), tütün ve tütün ürünlerine maruz kalan kişilerde özellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkmaya başlayan; öksürük, balgam, nefes darlığı, hışıltılı solunum gibi belirtilerle seyreden, zamanla nefes almayı zorlaştıran, ilerleyici bir akciğer hastalık olduğunu söyledi.

Rezektör balon ile KOAH tedavisi kimlere uygulanır?

Ciddi solunum yolu hastalıklarına KOAH balon tedavisinin umut olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ulaş Çınar, "Günümüzde farklı nedenlerle meydana gelen solunum yolu hastalıkları için uygulanabilir. Ancak bunların çoğunda, KOAH hastalığı ve KOAH hastalığının alt türleri olan kronik bronşit önemli bir yer tutar. Yapılan araştırmalar KOAH riskine bağlı olarak aynı zamanda akciğer kanseri riskinin de ciddi oranda arttığını göstermiştir. Bu tedavi daha çok pnömoni (zatürree) geliştirme veya akciğer kanserine dönüşme riski yüksek KOAH hastalarına uygulanır. Farklı etmenlerden meydana gelen KOAH hastalığının dereceleri vardır ve ancak belli derecelerin üstündeki hastalara bu tedavi uygulanır. Tedavinin uygulanıp uygulanmayacağına FEV1 adı verilen bir tıbbi veri üzerinden doktor ile birlikte karar verilir. FEV1 değeri, bir kişinin 1 saniye içinde verdiği nefesteki akım hızıdır. FEV1 değerinin %80 ve üzerinde olması, sağlıklı bir akciğere işaret eder. Bununla birlikte bu değer %50 ve altında ise, Rezektör Balon Tedavisine ihtiyaç duyulabilir. FEV1 değerinin yüzde 30'un altına düşmesi, çok ağır KOAH hastalığına işaret eder ve akciğer nakli gerekli olabilir. Akciğerler için rezektör balon tedavisi akciğer naklinin bir alternatifi olarak görülmektedir. Daha doğrusu akciğer nakli için köprü tedavileri arasındadır denilebilir” ifadelerini kullandı.

"Hastaların yaşam kalitesi artıyor"

Rezektör balon ile KOAH tedavisinin, genel anestezi altında entübasyon tüpünden bronkoskopi ile solunum yollarına girilerek uygulandığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ulaş Çınar, "Bu işlem için solunum yollarının çapına uygun olarak seçilen rezektör balonlar kullanılmaktadır. Elektronik pompa ile ayarlanabilir frekans ve basınçla şişirilip indirilen balonlar aracılığıyla solunum yollarının iyice kalınlaşmış olan iç tabakası güzelce kazınır ve solunum yolları eski kalınlığına geri getirilmeye çalışılır. Kazıyıcı özelliği olan bir örgü ile kaplanan rezektör balon, solunum yolunda balgam üretimini sağlayan, kalınlaşmış goblet hücre tabakasını köpüklü sıvı haline getirerek, solunum yolunun normal genişliğine geri dönmesine ve oluşan mukusun temizlenmesine yardımcı olur. Rezektör balon ile KOAH tedavisi sonrası hastalar çok daha rahat nefes almakta, merdiveni yokuşu rahat şekilde çıkmakta, eforla oluşan nefes darlığı, oksijen kullanma ihtiyaçları, balgam üretimi azalmakta ve yaşam kalitesi artmaktadır. Tedavi sonunda KOAH düzeyi çok ağırsa ağıra; KOAH düzeyi ağırsa ortaya; KOAH düzeyi orta ise hafife inmektedir. Bu işlem ile tıkalı havayolları açıldığından, hastaların kullandıkları bronş genişletici ilaçlardan (halk arasında fıs fıs denilen) daha yüksek fayda görmesi sağlanır. Solunum yollarında tam açıklık sağlanabildiğinde, hastalar 20-30 yıl önceki hiç sigara içmemiş hali gibi rahatlayabilir. Ayrıca hastalara solunum yolları temizliği yapılırken, beraberinde kanser öncüsü olabilen (metaplazik) hücrelerin de temizliği yapıldığından, hastaların akciğer kanserine yakalanma ihtimalleri de minimum düzeye inmektedir. Günümüzde ilerleyici ve kronik bir solunum yolu hastalığı olan KOAH'ın tedavisi için geliştirilen rezektör balon tedavisi aynı zamanda akciğer kanserine henüz yakalanmamış hastalar için de bir umut olduğu yapılan çalışmalar sonrasında ortaya konmuştur. Bunun yanında akciğer kanserine yakalanmış hastalarda ise, her ne kadar kanseri tamamen tedavi etmese de, eğer kanser hücreleri hava yollarını tıkarsa, yine rezektör balon yöntemi ile hava yollarının açılması, hastaların nefes alabilmesi, kansere bağlı ölüm ihtimalinin ciddi derecede düşürülmesi gibi avantajları vardır” dedi.

Tedavinin avantajları nelerdir?

Tedavinin avantajlarına dair bilgi veren belirten Dr. Öğr. Üyesi Çınar, şunları söyledi:

"Rezektör balon ile KOAH tedavisi ağrısız ve acısızdır. Ortalama 1- 2 saat gibi kısa bir işlem süresi vardır. İşlemin herhangi bir komplikasyonu-yan etkisi yoktur. İşlem sonrası hastalar ertesi gün taburcu olabilir, kısa sürede günlük sosyal yaşamlarına dönebilir. İşlem için yaş sınırı yoktur, genel anestezi alabilen ileri yaş hastalarda da uygulama yapılabilir. Diğer yöntemlerin aksine KOAH (kronik bronşit)'ta bu yöntemle kalıcı çözüm elde etmek mümkündür. Gerektiğinde işlemin tekrar yapılması mümkündür.”