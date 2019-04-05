Koç Spor Fest müsabaka kuraları çekildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin ev sahipliği yapacağı 16. Türkiye Koç Spor Fest Üniversite Spor Oyunları'nın müsabaka kura çekimi yapıldı.

Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor festivali olan, 10-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 16. Koç Spor Fest Üniversite Oyunları'nın kura çekimi OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

9 branşın katılacağı müsabakaların kura çekimine; Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kemal Taner, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Erdoğan Çelebi, Samsun Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Süleyman Demirtaş, OMÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi branş temsilcilikleri, öğretim üyeleri ve branş temsilcileri katıldı.