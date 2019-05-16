Koca dehşetindeki ayrıntılar ortaya çıktı

Samsun'da karısını vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden kocanın eşini sevdiği için ayrılmak istemediği ortaya çıktı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Hilal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir yıl önce evlenip aile problemleri yaşadıkları öğrenilen Gökhan Erçin (31) ile eşi Ayşenur Erçin'in (30) boşanma aşamasında oldukları öğrenildi. Yaklaşık 1,5 aydır ayrı olan çiften Gökhan Erçin'in eşinden boşanmak istemediği öğrenildi. Olayın meydana geldiği evin yan yana olan dairelerden birinin Ayşenur Erçin'in İlyasköy Türkiş İlkoku'da öğretmen olan babası Yurdaer'e ait olduğu diğer bitişik daireninde babasının bacanağına ait olduğu ve yanyana olan iki dairenin ortasındaki duvarın kaldırılarak tek daire gibi giriş sağlandığı öğrenildi. Ayşenur Erçin'in babasının dairesi tarafında ailesi ile yaşadığı, Gökhan Erçin'n de bir haftadır olayın meydana geldiği kızın babasının bacanağına ait olan bitişikteki dairenin bir odasında kalmaya başladığı ifade edildi.

Bugün saat 06.45'te silah sesleri üzerine çiftin bulunduğu daireye gelen yakınları, genç çifti kanlar içinde buldu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri çiftin olay yerinde öldüğünü tespit etti.

Polisin yaptığı ilk incelemelere göre koca Gökhan Erçin'in önce karısı Ayşenur Erçin'i vurduğu, daha sonra da aynı silahla kendisini başından vurarak intihar ettiği belirlendi. Olay yerinde, olayda kullanılan 1 adet tabanca ele geçirildi.

Yaklaşık bir yıllık evli oldukları, karı-kocanın önce aynı otelde çalıştıkları ve daha sonra ayrı ayrı otellerde çalışmaya başladıkları öğrenildi. Ölen çiftin cenazeleri ceset torbalarına konularak evden çıkartılıp cenaze aracıyla otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.