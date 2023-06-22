Kocasının bıçakladığı kadın hastanelik oldu

Samsun'da boğazını sıktığı gerekçesiyle kocasını bıçakla hafif yaralayan 1 çocuk annesi kadın, aynı bıçakla kocası tarafından hastanelik edildi.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yıllık evli 1 çocuk annesi A.B.K.(25) tartışma sırasında boğazını sıktığını iddia ettiği kocası B.K.'yi (23) kendisini korumak için bileğinden bıçakla hafif şekilde yaraladı. Bu sırada karısının elinden bıçağı alan B.K., eşini 2 yerinden bıçakladı. Her iki baldırından yaralanan ve ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadın tedavi altına alındı.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan B.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından Tekkeköy Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.