Kök hücre tedavisi ile ağrılarından kurtuldu

Tokat'ta yaşayan bir kişi Samsun'da kök hücre tedavisi olduktan sonra dizindeki ağrılarından kurtuldu.

Tokat'ta yaşayan Hulusi Uçar, dizinde ve kalçasındaki ağrılarından dolayı sağlığından uzak kaldı. Günlük hayatında birçok zorluk çeken Uçar, Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı ile iletişime geçti. Gerekli tetkiklerden sonra kök hücre tedavisi olan Uçar ağrılarından kurtuldu.

“Kök hücre tedavisinden sonra ağrılarım gitti”

Önceki şikayetlerini ve tedavi sonrasını anlatan Uçar, “Daha önceki tedavi olduğum doktorlar bana protez olmamı uygun görmüşlerdi. Fakat hayat standartlarımı kısıtladığı için proteze olumlu bakmadım. Ama Cem hocam protezden önce bana kök hücre tedavisi yapacağını söyledi. Daha öncesinde ağrılarım vardı. Tedaviden sonra çok rahatladım. Tedavi olmadan önce merdiven dahi çıkamıyordum. Uzun yol yürüdüğümde ise sabahlara kadar ağrım artıyordu. Dinlensem dahi tekrar ağrılarım devam ediyordu. Kök hücre tedavisinden sonra ağrılarım gitti. Rahatladım ve çok iyiyim. Hatta kök hücre tedavisinden çıktıktan sonra bile ağrılarımın yok olduğunu gördüm. Şu anda ayaklarımda ve kalçamda ağrı hissetmiyorum” dedi.

“Kök hücre vücudumuzun bütün dokularında bulunmaktadır”

Kök hücre tedavisi hakkında bilgiler veren Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı ise, “Vücudumuzdaki bütün dokular ve organlar hücrelerden oluşur. Bu hücrelerin farklılaştığı, kaynaştığı ana hücreye de kök hücre diyoruz. Kök hücre vücudumuzun bütün dokularında bulunmaktadır. Ama kök hücrenin elde edildiği noktalar sınırlıdır. Kök hücre sadece kan, kemik iliği, yağ dokusu eklemlerde sinovyal dediğimiz zarda bulunmaktadır. Buralardan kemik iliğinden elde etmek için leğen kemiğinden bir pompa yardımıyla çekilmesiyle elde edilir. Yağ dokularından liposakşın yöntemiyle, yani basit bir iğneyle girilerek göbek yağlarını özellikle sınırlı oranda liposakşın yapılmasıyla elde edilir. Eklem zarından da ameliyat ile etmek mümkündür. Eklem zarından biyopsi yöntemiyle bir miktar hücre alındıktan sonra bu özel laboratuvarlara gönderilip hücrelerin çoğaltılmasıyla elde edilmektedir. Kök hücre kullanımı yaygın olarak birçok hastalıkta yapılmaktadır. Özellikle ortopedi ve plastik cerrahi alanlarında kullanıyor. Ortopedide eklem rahatsızlıklarında, eklem kireçlenmelerinde, doku defeklerinin tedavisi için kullanılmaktadır” diye konuştu.